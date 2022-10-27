Территории 66 отремонтированных поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капремонт, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Территории возле поликлиник разделили на зоны для движения транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач, рассказал Бирюков. Все воздушные провода убрали под землю, а на проезжей части заменили покрытие.

Кроме того, возле взрослых поликлиник были оборудованы зоны отдыха, а у детских – игровые площадки, продолжил Бирюков. Также были оборудованы велопарковки и созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

"Особое внимание уделили освещению, в общей сложности установили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. <...> по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения", – говорится в сообщении.

Возле поликлиник также высадили порядка 1,2 тысячи деревьев, более 9,6 тысячи кустарников и обустроили почти 172 тысячи квадратных метров газона. Цветников было высажено свыше 10 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что половину городских поликлиник отремонтируют к следующей осени. По словам мэра Москвы, программу реконструкции по просьбам жителей столицы расширили с 137 до 201-го здания.

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