Половину поликлиник Москвы отремонтируют к следующей осени – Собянин

Половину поликлиник Москвы отремонтируют к следующей осени. Как рассказал Сергей Собянин, программу реконструкции по просьбам москвичей расширили с 137 до 201-го здания.

Уточняется, что программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту – это не только обновление самих зданий, но и комплексное благоустройство территорий вокруг. Много внимания уделяют озеленению. Так, у поликлиник уже высадили более полутора тысяч деревьев и свыше 16 тысяч кустарников.

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