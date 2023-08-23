Суд Лондона признал, что подросток взломал Uber и разработчика игр Rockstar Games – СМИ

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Присяжные Королевского суда Саутварка в Лондоне признали 18-летнего хакера Ариона Куртаджа виновным в совершении киберпреступления против британской финтех-компании Revolut, американского сервиса такси Uber и разработчика видеоигр Rockstar Games, пишет агентство Reuters.

"В среду после рассмотрения дела судом в Лондоне было установлено, что подросток из хакерской группировки Lapsus$ (Арион Куртадж. – Прим. ред.) взломал Uber, финтех-фирму Revolut, а затем шантажировал разработчиков видеоигры-бестселлера Grand Theft Auto", – указано в решении суда.

В СМИ уточнили, что хакер совершил киберпреступления в сентябре 2022 года. Первой целью злоумышленника стала компания Revolut. Спустя два дня кибератаке подвергся Uber. Далее Куртадж взломал Rockstar Games и разослал сотрудникам компании уведомления с угрозами публикации исходного кода планируемого продолжения видеоигры.

На момент совершения этих действий Куртаджу еще не было 18 лет. В связи с этим его не могли признать виновным. Тогда присяжные суда смогли только признать факт совершения киберпреступлений.

По данным СМИ, всего хакер совершил 12 преступлений, включая три случая шантажа, два мошенничества, шесть случаев неправомерного использования компьютерных технологий.

Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал о самом смешном случае взлома банка. По словам Голованова, хакер успешно взломал банковские системы, но перепутал компьютеры и активировал систему защиты, не забрав средства. По словам эксперта, когда хакер пытался украсть деньги, то сработало много систем безопасности.



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