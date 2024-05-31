График движения поездов изменится на Курском направлении МЦД-2 в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов изменится на Курском направлении второго Московского центрального диаметра 1 и 2 июня с 11:10 до 21:10. Столичный Дептранс предупредил пассажиров об этом в своем телеграм-канале.

Ведомство пояснило, что изменения связаны с работами по модернизации станции Царицыно. В этот период будут закрыты 5-й и 6-й пути.

"Часть поездов со стороны Нахабина следуют укороченным маршрутом до Курского вокзала. Интервалы движения частично увеличены до 12–30 минут", – уточняется в публикации.

Пассажиры всегда могут заранее ознакомиться с актуальным расписанием через приложения "Московский транспорт", "Метро Москвы" и на портале перевозчика.

Ранее департамент предупредил, что в июне изменится расписание движения электричек Казанского направления МЦД-3.

Так, в некоторые дни сократится время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова, на этом же участке частично отменят первые поезда. Также расписание поездов дальнего пригорода скорректируют, часть составов проследуют только от или до Раменского.

