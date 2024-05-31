СДЭК сообщил о восстановлении возможности приема отправлений с 1 июня

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СДЭК проинформировал о восстановлении возможности приема отправлений с 1 июня после сбоя. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале логистического оператора.

"Большая часть нашей функциональности снова доступна для наших клиентов. <...> С утра 1 июня вы снова можете отправлять посылки во всех наших ПВЗ. Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам", – говорится в публикации.

Оператор также выразил благодарность клиентам за понимание и принес извинения за временные неудобства.

В сообщении уточняется, что клиенты смогут получать заказы без предъявления паспорта с помощью СДЭК ID. О статусе посылки можно узнать на сайте сервиса.

Специалисты продолжают следить за восстановительными работами и устранять неполадки.

Сбой в системе СДЭК случился 26 мая. Прием и выдачу посылок прекратили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.

Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.

Готовые направления начали выдавать 29 мая. В свою очередь, отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая.

