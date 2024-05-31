Дептранс: неисправность подвижного состава на красной ветке метро устранена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты устранили неисправность подвижного состава на Сокольнической линии московского метро. Об этом заявила заместитель начальника столичного метро Юлия Темникова.

"Тут была действительно небольшая техническая неисправность подвижного состава, но в скором времени ее удалось ликвидировать. Сейчас пути совершенно чистые", – приводится ее видеокомментарий в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Она также отметила, что вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы от станции метро "Парк Культуры" до станции метро "Университет". Для обеспечения удобства пассажиров задействовано 18 автобусов особо большого класса.

Движение временно не осуществляется от станции "Университет" до "Парка культуры". В обратном направлении интервалы были увеличены.

Департамент сообщил, что причиной стала небольшая техническая неисправность. Ведомство заверило, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение на красной ветке.