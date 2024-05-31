Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 1 июня Московский зоопарк перейдет на летний режим работы. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Детский зоопарк будет работать с 09:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Представители зоопарка добавили, что сейчас в уличные вольеры выходят приматы. Там же можно увидеть панд, в том числе Катюшу. Однако днем медведи могут спать.

Желающих посетить зоопарк также предупредили, что часы работы основных и дополнительных входов отличаются.

Ранее панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 9 месяцев. Ее вес достиг 27 килограммов. Гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала, что Катюша питается только молоком Диндин и пробует бамбук.

