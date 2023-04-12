Матвиенко оценила закон об электронных повестках

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Закон об электронных повестках спровоцировал взрыв комментариев в соцсетях. Это стало ошибкой законодателей, поскольку проект следовало объяснить более доступно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она внимательно прочитала комментарии пользователей интернета, подчеркнула Матвиенко в эфире телеканала "Вместе-РФ". По словам председателя Совфеда, там были нездоровые высказывания.

До этого Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Документ вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что ряд вопросов необходимо прояснить в связи с принятием закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По его словам, когда началась спецоперация, стало понятно, что местами в российских военкоматах беспорядок.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

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