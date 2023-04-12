Специалист по разведке объяснил, для чего нужен закон об электронных повестках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый закон о вручении повесток без личного участия нужен для сверки данных о призывниках, заявил международный исследователь, специалист по разведке Георгий Рипер. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт пояснил, что для начала надо решить, кого поддерживать, – тех, кто хочет избежать призыва, и тех, кто очень боится прийти в военкомат и сразу отправиться на фронт, или более слаженное функционирование государственного механизма, связанного с призывом.

"Прошедшая мобилизация и призывы на срочную службу показали, что степень… давайте скажу мягко, что бардака хватает. Были случаи, когда призывались слепые и безногие, но чаще всего военные комиссариаты даже не знали, где находится их "подопечный", да и узнать было неоткуда", – отметил Рипер.

Разведчик напомнил, что в СССР мужчины, если покидали регион и, например, уезжали работать в другой, всегда вставали на учет, а в настоящее время ситуация совершенно иная.

"Сейчас москвич Вася уехал в Турцию "кодить," Степан из Кемерова вахтует на севере, сибиряк Сергей работает "вчерную" на удаленке в Сочи. <…> И никто не видит данных, где они (учатся, лечатся, живут. – Прим. ред.). Теперь увидят", – сказал он.

Рипер пояснил, что еще в 2018 году в России говорили о планах соединения баз призывников и ее введения в систему портала "Госуслуги".

Теперь те молодые люди, о которых упоминалось ранее, получат повестки на портале "Госуслуги" и будут вынуждены явиться в военкоматы для сверки данных, отметил эксперт.

"Им будет страшно, но придется идти в военкомат, найти время и силы. Там действительно будет переучет – где теперь живет человек, что со здоровьем", – подчеркнул Рипер.

Разведчик выразил уверенность о том, что принятый закон не имеет никакого отношения к частичной мобилизации. Он напомнил, что в военкоматах могут только предложить контрактную служб или вести набор людей по необходимым военно-учетным специальностям.

Рипер подчеркнул, что разговоры о повторной волне мобилизации были бы оправданы в случае потери большей части войск и проигрыша либо в случае контрнаступления ВСУ, чьи танки могли бы идти на Москву. Или, например, в случае провала относительно набора добровольцев, который сейчас идет крайне активно.

"Правда, в таком случае вопросы мобилизации станут последними, о чем нужно будет волноваться гражданину", – резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что закон об электронных повестках должен исправить бардак в военкоматах. Он добавил, что систему воинского учета в РФ нужно упорядочить и новый закон призван помочь в этом.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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