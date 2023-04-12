В СПЧ призвали разъяснить спорные вопросы по электронным повесткам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ряд вопросов необходимо прояснить в связи с принятием Госдумой закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, считает глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Фадеев поддержал инициативу, согласившись с тем, что получившие повестку граждане должны в обязательном порядке являться в военкомат.

"Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии – это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра", – подчеркнул он.

Однако глава СПЧ обратил внимание на ряд вопросов. Например, как быть тем, кто не зарегистрирован на портале "Госуслуги" или не имеет электронных устройств. По его словам, есть много "неоцифрованных" россиян, особенно в глубинке.

Нужно разъяснить, будут ли действовать ограничения в отношении тех, кто болен и не может проходить службу, а военкомат не знает о них, подчеркнул Фадеев.

"А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность?" – также задались вопросом в СПЧ.

Кроме того, нужно решить, будут ли привлекать к ответственности тех, кто решил отключить уведомления на портале "Госуслуги", добавил Фадеев.

Он выразил надежду, что к тому моменту, как реестр заработает, все эти вопросы будут учтены.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти. Электронный документ будет считаться врученным через семь дней после того, как он попал в реестр.

12 апреля данный закон одобрили в Совфеде.

В свою очередь, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что россияне смогут обжаловать повестку или ограничения от военкомата на "Госуслугах". Кроме того, по его словам, уведомление о повестке в личном кабинете на "Госуслугах" можно будет отключить.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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