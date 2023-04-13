Минпросвещения РФ и ряд ведомств разработали концепцию о подготовке к службе в армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство просвещения совместно с Минобороны РФ и другими ведомствами разработали концепцию по подготовке к службе в армии, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он добавил, что работа велась совместно с обществом "Знание", Минобрнауки, Минкультуры и Росмолодежью.

"Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим", – сказал глава Минпросвещения на Всероссийском форуме "Новая философия воспитания", его слова передает ТАСС.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял о необходимости прояснения некоторых вопросов в связи с принятием закона.

Он поддержал инициативу и согласился с тем, что получившие повестку граждане должны отправляться в военкоматы.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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