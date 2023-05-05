Единый реестр воинского учета может быть создан в России до конца декабря 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры Российской Федерации предложило создать и ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 31 декабря 2023 года, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, на первом этапе министерством может быть обеспечено создание и введение в эксплуатацию реестра с 1 июля, то есть дня вступления постановления в силу, и по 31 декабря 2023 года.

В это же время предусматривается апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

Второй этап предполагается с 1 января по 31 декабря 2024 года. Третий и заключительный этап – с 1 января 2025 года. Минобороны РФ должно обеспечивать записи в реестре воинского учета, а также использовать его и в дальнейшем.

Ранее Совет Федерации рекомендовал Генпрокуратуре следить за исполнением закона о воинской службе и уделить особое внимание ведению единого реестра воинского учета.

Генпрокуратура рекомендовала организовать надзорную деятельность за использованием государственных информационных систем и информационных ресурсов.



Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина