Совфед рекомендовал ГП внимательно следить за ведением единого реестра воинского учета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации рекомендовал Генпрокуратуре следить за исполнением закона о воинской службе и уделить особое внимание за ведением единого реестра воинского учета. Это следует из положения проекта постановления палаты, передает ТАСС.

Согласно положению, ГП рекомендовала организовать надзорную деятельность за использованием государственных информационных систем и информационных ресурсов.

14 апреля Владимир Путин одобрил документ об электронных повестках. Согласно инициативе, военнообязанных теперь можно будет оповещать в дистанционном формате. Также законом вводится ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

В свою очередь, столичный военный комиссар Максим Локтев рассказал, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва. Порядок направления россиян на службу не изменился, подчеркнул он. Кроме того, прежним осталось и действующее законодательство.