В Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" сейчас нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" в настоящее время нет, сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры РФ.

"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", – отметили в ведомстве.

В Минцифры подчеркнули, что на данный момент в законе предусмотрено использование портала для рассылки сообщений о постановке на воинский учет, а также уведомления о применении и снятии ограничительных мер. Кроме того, "Госуслуги" могут использоваться в качестве доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме начнется во время весеннего призыва.

По его словам, порядок направления граждан на военную службу не изменился. Также прежним осталось и действующее законодательство.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Согласно проекту, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.



Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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