Сергей Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается. По словам мэра столицы, идет плановая работа военкоматов, связанная с очередным призывом на срочную службу. Об этом мэр рассказал в интервью журналистам.

Весенний призыв традиционно начинается 1 апреля. Он по-прежнему коснется молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Объявленное ранее министром обороны Сергеем Шойгу плавное повышение призывного возраста начнется не раньше осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.