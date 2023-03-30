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Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

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Сергей Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается. По словам мэра столицы, идет плановая работа военкоматов, связанная с очередным призывом на срочную службу. Об этом мэр рассказал в интервью журналистам.

Весенний призыв традиционно начинается 1 апреля. Он по-прежнему коснется молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Объявленное ранее министром обороны Сергеем Шойгу плавное повышение призывного возраста начнется не раньше осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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