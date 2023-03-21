10:39Мэр Москвы
Собянин: на станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, что на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена установлено 252 современных эскалатора.
"Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке – станция "Печатники". Здесь их 17", – сообщил мэр столицы в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, эскалаторы объединяют три уровня станции "Печатники", а также помогают пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).
Собянин рассказал, что все эскалаторы на БКЛ в 15 раз выше главного здания МГУ, а суммарная их длина составляет более 7 километров. Кроме того, самый длинный подъемник установили на станции "Марьина Роща". Он в длину составляет 130 метров.
Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.
В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.
Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".
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