Собянин: на станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена установлено 252 современных эскалатора.

"Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке – станция "Печатники". Здесь их 17", – сообщил мэр столицы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, эскалаторы объединяют три уровня станции "Печатники", а также помогают пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).

Собянин рассказал, что все эскалаторы на БКЛ в 15 раз выше главного здания МГУ, а суммарная их длина составляет более 7 километров. Кроме того, самый длинный подъемник установили на станции "Марьина Роща". Он в длину составляет 130 метров.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".



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