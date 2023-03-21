Оборудование тягово-понизительной подстанции смонтировано на станции "Аэропорт Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Аэропорт Солнцево" Солнцевской линии Московского метрополитена завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции (ТПП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В техническом помещении ТПП станции "Аэропорт Внуково" установлены все трансформаторы. Сейчас строители проводят так называемую "обвязку" – соединяют все оборудование кабельно-проводниковой продукцией. Затем запланирован комплекс наладочных работ", – сообщил заммэра.

Бочкарев пояснил, что ТПП обеспечивает работу всех инженерных систем станционного комплекса. Помещение ТПП располагается над платформенным участком, в нем уже выполнили отделочные работы.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что всего в составе станции "Аэропорт Внуково" будет построено 271 служебное и техническое помещение. Более чем в половине из них близится к завершению чистовая отделка.

"Параллельно с отделкой продолжается монтаж и другого инженерного оборудования станции. В частности, идет устройство систем вентиляции, канализации и водопровода", – сообщил Кравцов.

Дизайн станции "Аэропорт Внуково" будет посвящен работе конструкторского бюро Андрея Туполева. Одним из главных художественных элементов в оформлении станции станет композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей". Ее выполнят в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, благодаря вводу объекта в эксплуатацию авиапассажиры и жители близлежащих районов смогут экономить на поездках до 40 минут. Москвичи, проживающие во Внуковском и других местах неподалеку, получат станцию метро в шаговой доступности.

Строительная готовность станции "Аэропорт Внуково" составляет 59%. После завершения строительства участка продления Солнцевской линии аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией метро.



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