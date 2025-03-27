Макрон заявил, что на Украину направят британо-французскую военную делегацию

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Франция и Великобритания направят на Украину военную делегацию для разработки формата будущего ВСУ. Такое заявление сделал президент Эммануэль Макрон после парижского саммита по поддержке Украины.

"Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер. – Прим. ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами", – приводит слова Макрона РИА Новости.

Французский лидер подчеркнул, что на Украине одобрили этот механизм.

При этом Макрон также признал необходимость диалога с Россией после окончания конфликта на Украине.

"В день после его окончания мы сядем за стол переговоров и обсудим с Владимиром Путиным и его командой переговорщиков (будущее. – Прим. ред.) как Украины, так и европейцев", – заключил Макрон.

Ранее президент Франции также заявил, что миротворцы, отправленные Западом на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения. Вместе с тем он поспешил уточнить, что военнослужащие не будут размещены на линии фронта и их целью не станет конфликт с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что европейские страны, мечтающие разместить миротворческие миссии на Украине, демонстрируют собственную политическую несостоятельность. По словам дипломата, Лондон и Париж испытывают такое желание во главе со Стармером и Макроном при поддержке стран Прибалтики и некоторых других государств.

При этом, уточнил министр, киевский режим давно потерпел бы поражение, если бы у него не было западной помощи. В предоставлении военной помощи Украине лидируют именно Великобритания и Франция.