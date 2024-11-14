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Более 100 депутатов бундестага поддержали запрет партии "Альтернатива для Германии"
Фото: 123RF/anibaltrejo
В бундестаге группа депутатов внесли ходатайство о запрете правой партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
"Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ", – заявил один из авторов ходатайства.
Авторами инициативы стали депутаты от партии Христианско-демократического союза (ХДС). Они сообщили, что в ближайшее время намерены обратиться с требованием о запрете АдГ в конституционный суд Германии. Всего ходатайство подписали 112 депутатов.
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