Шольц заявил о планах уйти из политики после отставки

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост. Об этом он сообщил в видеоподкасте Jung&Naiv.

"Мой план "А" заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера", – заявил Шольц.

По его словам, это не значит, что за этим "должно последовать что-то еще". После этого канцлер ФРГ выразил желание снова стать "обычным гражданином".

Ранее социал-демократическая партия Германии утвердила Шольца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Известно, что немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства.

По оценкам СМИ, шансы Шольца переизбраться на должность становятся все меньше.