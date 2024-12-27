Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы еще раз провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в интервью новостному порталу t-online.

"Я хотел бы этого. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии", – сказал Шольц.

Он также заверил, что "не намерен отправлять немецких военнослужащих на эту войну".

Ранее Шольц заявил, что отказ диалога с Путиным показал бы политическую слабость Германии и Евросоюза. Так он прокомментировал критику в своей адрес после телефонного разговора с президентом РФ.

В первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам президента РФ, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.

Сам Шольц позже рассказал, что переговоры с российским лидером являются главным моментом в донесении позиции ЕС по ситуации на Украине. Он отметил, что позиция Путина не поменялась, но Европе следует дальше вести с ним диалог.