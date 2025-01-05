Шольц опроверг информацию о своей поездке в Москву

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Канцер ФРГ Олаф Шольц опроверг информацию о том, что он якобы может в скором времени встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, передает ТАСС.

"Это ложное утверждение. Это крайне неприлично", – сказал политик.

Он отметил, что его возмущение слухами является оправданным, поскольку проведение подобной встречи вообще не рассматривалось. Шольц добавил, что телефонный разговор с российским лидером пройдет лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет "хоть какая-то польза".

Информацию о том, что Шольц может посетить Россию до 23 января, распространил ранее депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер. По его словам, канцер мог встретиться с Путиным до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 января.

Кизеветтер также рассказал, что встреча российского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться уже в марте. Однако позже такие контакты опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.