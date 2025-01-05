Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Россию до 23 февраля, заявил депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.

Политик уверен, что канцлер может встретиться с Владимиром Путиным до досрочных выборов в бундестаг, которые запланированы на 23-е число. При этом встреча российского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться уже в марте 2025 года, подчеркнул Кизеветтер.

Ранее СМИ неоднократно допускали, что Шольц может встретиться с Путиным, но эта информация официально опровергалась Берлином. Сам канцлер ФРГ считает, что мог бы провести еще один телефонный разговор с Путиным, однако он призвал не быть "наивными или питать иллюзии".

