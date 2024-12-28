Bild: шансы Шольца переизбраться на должность канцлера ФРГ становятся все меньше

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Шансы канцлера ФРГ Олафа Шольца переизбраться на должность становятся все меньше. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Bild.

"Кто станет следующим канцлером Германии – действующий президент Олаф Шольц или претендент Фридрих Мерц – вопрос еще не решен", – говорится в материале издания.

Однако журналисты подчеркивают, что, по опросам, шансы Шольца становятся все меньше.

Ранее Шольц заявил, что отказ от диалога с Владимиром Путиным показал бы политическую слабость Германии и Евросоюза. Так он прокомментировал критику в свой адрес после телефонного разговора с президентом России.

В первом с декабря 2022 года разговоре с канцлером ФРГ Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам российского лидера, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.