Шольц утвержден кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии

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Социал-демократическая партия Германии утвердила Олафа Шольца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля, пишет ТАСС.

Голосование прошло на съезде в Берлине. Известно, что лишь немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства.

По оценкам СМИ, шансы Шольца переизбраться на должность становятся все меньше.

Ранее Шольц заявил, что отказ от диалога с Владимиром Путиным показал бы политическую слабость Германии и Евросоюза. Так он прокомментировал критику в свой адрес после телефонного разговора с президентом России.

В первом с декабря 2022 года разговоре с канцлером ФРГ Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам российского лидера, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.