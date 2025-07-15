Евросоюз не принял новый пакет санкций против РФ

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Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) не смогли принять 18-й пакет санкций против РФ, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает газета "Известия".

"Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций, но сегодня, по крайней мере пока, новый пакет не был принят", – заявил венгерский министр по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Сийярто также добавил, что во время встречи представитель "одной из крупнейших и наиболее влиятельных европейских стран" отметил, что прошлые 17 пакетов антироссийских санкций оказались неэффективными.

В конце июня Евросоюз также не смог утвердить новый пакет санкций. Его заблокировала Словакия, чей премьер-министр Роберт Фицо сомневается в эффективности ограничительных мер ЕС, которые действуют в отношении России.

При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовит против России самые жесткие санкции с 2022 года. Они будут касаться нефтяных доходов РФ, финансовых игроков и посредников в других странах, которые якобы помогают России в обходе западных санкций.