Орбан заявил, что Венгрия может "развалить" Украину за день

Фото: kremlin.ru

Венгрия способна "развалить" Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, однако Будапешт не заинтересован в этом. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью на YouTube-канале Patrióta.

"Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет. Пока украинцы разговаривают с нами так, как разговаривают они, неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать, они тем временем от нас зависят", – подчеркнул политик.

По словам Орбана, киевские власти осознают, что Венгрия не заинтересована в подрыве безопасности Украины, поскольку в таком случае эта страна представляла бы угрозу для общественной безопасности самой Венгрии: рост террористической опасности и ухудшение жизни венгров в Закарпатье.

Тем не менее в интересах Будапешта никогда не находиться в одном союзе с Киевом, отметил Орбан. Поэтому Венгрия не планирует пускать Украину в Евросоюз или НАТО.

Ранее Орбан призвал определить, что такое Украина, прежде чем принимать ее в Евросоюз. По мнению политика, сначала необходимо завершить украинский конфликт. После этого нужно определить, что эта страна из себя представляет, какие у нее границы и какое население.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил странам Евросоюза ввести санкции против трех военачальников ВСУ, ответственных за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу.