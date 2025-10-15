Лавров: поставки Tomahawk грозят опасным обострением отношений РФ и США

Фото: ТАСС/Zuma/Department of Defense

Поставки американских ракет Tomahawk Украине будут означать "опаснейшее обострение отношений" между Россией и США, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По словам министра, это переведет ситуацию в другую плоскость, о чем понимают в США.

"Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя. Помимо превращения "войны Джо Байдена" в "войну Дональда Трампа", это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США", – отметил он.

Лавров рассказал, как во время отлета из Египта Трамп, комментируя вопрос журналистов про Tomahawk, сказал, что ему стоит пообщаться на эту тему с Владимиром Путиным. Министр отметил, что Россия в любой момент готова обсуждать вопросы с США на разных уровнях, включая президентский.

При этом он подчеркнул, что Москва не обращалась к Вашингтону с просьбой о встрече специально для обсуждения этого вопроса.

Отдельно Лавров удивился поведению Европы в отношении США, когда украинский лидер Владимир Зеленский и некоторые союзники выдвигают в адрес Трампа ультиматумы, требуя изменить его подходы к украинскому конфликту и занять позицию "оголтелых европейцев-русофобов".

"Посмотрим. Даже не предполагал, что Европа будет так рьяно бесчинствовать в отношениях с Соединенными Штатами", – заметил Лавров.

Ранее Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. При этом лидер США подчеркнул, что использование этого оружия станет новым шагом эскалации конфликта.

Также стало известно, что американский лидер может попытаться привлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту. По информации немецкого журналиста, трудности состоят в том, что Пекину не будет выгоды от конфликта с Москвой, однако укрепленные связи США и России окажутся для него неудачным исходом.