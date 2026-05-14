14 мая, 14:16

Яну Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Государственная дума назначила депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле. Она занимала этот пост с 2016 года.

Закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность омбудсмена более двух сроков подряд. Сразу после оглашения результатов голосования Лантратова принесла присягу, стоя с рукой на Конституции РФ, и с этого момента официально вступила в должность.

"Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести", – зачитала она текст присяги.

По закону омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Кандидатов на должность могут предлагать президент, Совет Федерации, а также сами депутаты и фракции нижней палаты.

Лантратова работала в Госдуме с 2021 года, а также возглавляла комитет по развитию гражданского общества. До прихода в парламент она занималась правозащитной деятельностью, работала в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

На данной должности в ее полномочия будут входить рассмотрение жалоб граждан на действия государственных органов, проверка деятельности государственных учреждений, участие в обменах пленными и защита права россиян за рубежом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза 13 мая. Уточнялось, что политики покинули свои посты по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Шуваев, а Брянской – Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

