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В мире

12:21

В США прекратили дело в отношении российской компании "Конкорд"

за рубежом

Фото: depositphotos/belchonock

В США прекратили процесс в отношении российских компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые обвинялись во вмешательства в президентские выборы в стране в 2016 году, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял суд столичного округа Колумбия. Американская прокуратура посчитала бессмысленным продолжение дела против компании, не имеющей представительства в США. Кроме того, присутствовало опасение, что продолжение процесса раскрыло бы средства и методы работы местных правоохранительных органов.

В то же время в США продолжают работать над привлечением к ответственности индивидуальных ответчиков, которым инкриминируется участие во вмешательстве в президентскую гонку в 2016 году.

В середине февраля 2018 года власти США выдвинули обвинения против трех российских компаний и 13 граждан по этому делу. Обвинительное заключение подготовила группа Роберта Мюллера, который на тот момент был спецпрокурором.

Россию часто обвиняют в инициировании кибератак. Так, недавно в кибератаке на грузинские сайты Россию обвинили в грузинском МИД. А 5 сентября 2019 года в США Россию признали самой главной угрозой американцев в киберпространстве.

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