Трампу предрекли поражение на президентских выборах

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Аналитическая компания Oxford Economics провела расчеты, на основе которых был сделан вывод о поражении президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, передает ИА "НСН".

Модель, которая использовалась при вычислениях, основывалась на уровне безработицы, инфляции и реальных доходах в США. Эта проекция показывала верные результаты почти всех американских выборов, кроме кампаний 1968 и 1976 годов.

С помощью модели аналитики пришли к выводу, что Трамп на предстоящих выборах сможет получить лишь 35% голосов. Они считают, что причиной таких результатов могут стать проблемы в американской экономике, вызванные пандемией коронавируса.

При этом компания отметила, что до распространения COVID-19 вероятный процент голосов, который получит Трамп, остановился на отметке в 55% по этой же модели. В то же время аналитики предостерегли от ранних выводов, поскольку на результаты голосования может повлиять политика США в связи с пандемией коронавируса в ближайшие полгода.

Ранее стало известно, что оппонент Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден планирует пригласить в свою команду жену экс-президента США Барака Обамы Мишель.