Байден намерен пригласить в свою команду жену Обамы

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Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден намерен предложить супруге Барака Обамы Мишель пост вице-президента в случае своей победы на выборах, сообщает "Экспресс газета".

"Я бы принял ее за одно мгновение. Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно хорошая женщина. И я не думаю, что она хочет снова жить возле Белого дома", – отметил бывший вице-президент США.

Вместе с тем, он отметил, что процесс выбора кандидата на пост вице-президента только начинается. В скором времени специальный комитет приступит к изучению истории различных кандидатов.

Ранее Берни Сандерс завершил участие в президентской гонке в США. Сенатор оставался единственным оппонентом Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии.