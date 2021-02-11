Названы регионы России, где чаще всего женятся и разводятся

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Чаще всего в прошлом году женились в Санкт-Петербурге. Коэффициент брачности на 1 000 человек населения составил 7,6, передают News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Специалисты рассказали, что активно также расписывались в Камчатском крае, Сахалинской области, Севастополе и Калининградской области. При этом низкий показатель заключения браков был зафиксирован в Ленинградской области, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Чувашии, Мордовии и Калмыкии.

В Росстате подчеркнули, что одновременно также снизилось количество разводов – коэффициент уменьшился с 4,2 до 3,9. Реже всего семьи разводились в Чечне, Ингушетии и Дагестане, при этом наиболее часто семьи распадались в Магаданской, Сахалинской, Калининградской областях и Хабаровском крае.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил снижение числа браков и разводов введением ограничительных мер из-за коронавируса. При этом он выразил мнение, что в будущем ситуация сильно не поменяется.

"Если брать средние показатели по два-три года – 2020-й, 2021-й, 2022-й, в целом все будет в рамках стандартной нормы. Но при этом еще есть момент: мы не должны забывать, что процент гражданских браков непрерывно растет. Это не связано с пандемией, это процесс, который идет 30 лет", – пояснил Крупнов.

Ранее сообщалось, что численность разводов в России увеличилась в отдельные месяцы во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.

