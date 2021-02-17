Названа самая замысловатая причина разводов

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Ученые из США и Австралии выяснили самую нетривиальную причину разводов. Их число напрямую зависит от пола первого ребенка. Результаты исследования опубликовал The Economic Journal.
Как оказалось, пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. К такому выводу пришли сотрудники Мельбурнского Университета (Австралия) и Университета штата Джорджия (США).
Они уточнили, что подобная закономерность касается периода, когда девочки становятся подростками. Родители дочерей-тинейджеров гораздо чаще спорят друг с другом, чем родители мальчиков. В таких семьях возникает больше вопросов о воспитании. Родители выясняют, как следует одеваться их чаду, с кем общаться и какую профессию себе выбрать.
В основе анализа приведены данные опроса от 1971 года. Так, в Нидерландах 20,48% пар разводятся еще до совершеннолетия девочки. Среди пар с сыновьями данный показатель зафиксирован на уровне 20,12%.
Пик разводов выпадает на достижение дочкой 15-летнего возраста. Впрочем, риск распада семьи с первенцами-дочерьми значительно снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.
Ранее Росстат назвал регионы страны, где граждане чаще всего женятся и разводятся. Эксперты также привели коэффициент брачности.
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