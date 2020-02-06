Мишустин назвал непосильными новые штрафы для автомобилистов

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Михаил Мишустин раскритиковал предложенный министерством юстиции проект КоАП, сообщает ТАСС. Штрафы для автомобилистов, которые предполагает новый проект, он назвал непосильными.

Премьер призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пеней, чтобы они не были неподъемными для людей.

"При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – заявил он.

30 января Минюст обнародовал новый проект КоАП. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые кодексы хотят ввести в действие с 1 января 2021 года.

Документ, в частности, предполагает штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час. Также водителя могут лишить прав на срок до полугода. В МВД обещали изучить и учесть замечания по штрафам за нарушения ПДД.