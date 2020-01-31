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Общество

20:39

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает репрессивные механизмы и не соответствует целям, обозначенным в послании президента РФ Федеральному собранию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС.

Он отметил, что представленный документ похож на отклоненный Госдумой в начале текущего созыва проект КоАП.

По словам Крашенинникова, авторы предлагают в несколько раз увеличить большинство штрафов и повысить сроки привлечения лица к административной ответственности.

Депутат привел в пример сильное увеличение штрафов за нарушение ПДД и предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля.

Глава комитета назвал документ сырым, отметив необходимость соблюдения баланса репрессивности и превентивности мер кодекса, поскольку в первую очередь он должен способствовать защите нарушенных прав граждан и служить профилактике правонарушений.

Проект КоАП был опубликован накануне на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом, в частности, предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20-40 километров в час. Также водителя могут лишить прав на срок до полугода. В МВД обещали изучить и учесть замечания по штрафам за нарушения ПДД.

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