Более половины штрафов по новому КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

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Более половины штрафов за административные правонарушения можно будет оплатить со скидкой в 50%. Такая возможность предусмотрена в новом КоАП. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минюста.

Отмечается, что общее число правонарушений, которые можно будет оплатить со скидкой, вырастет в 8 раз. При этом всего проект документа подразумевает 1666 составов административных правонарушений.

"Проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что возможность уплаты штрафа со скидкой коснется 60% всех составов административных правонарушений, которые будут предусмотрены в проекте КоАП.

"Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас в КоАП 50% скидка распространяется лишь на нарушения закона в области дорожного движения. По данным Минюста, возможность частичной оплаты штрафа предусмотрена лишь в 7% всех составов правонарушений.

30 января Минюст обнародовал новый проект КоАП. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые кодексы планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.