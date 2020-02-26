В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Совет Федерации предложил штрафовать за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведенных для этого местах, прыжки в воду с причалов и подачу криков ложной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей. На пляжах и в других местах массового отдыха запретят купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, а также в необорудованных, незнакомых местах.

Нельзя будет заплывать за буйки, обозначающие место для купания, подплывать к судам и лодкам, оставлять мусор. Ограничения коснутся прыжков в воду с катеров, лодок и причалов, купания пьяным, посещений с собаками и другими животными.

Ответственность будет распространяться на граждан, собственников и арендаторов пляжей. Штраф для граждан составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

В 2019 году главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков рассказал, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. По его словам, за последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза.

За безопасностью отдыхающих на пляжах столицы будет следить дрон-спасатель A6 PLUS с дополнительными модулями. Беспилотник предупредит о возможном риске, а при необходимости сбросит утопающему спасательный жилет.