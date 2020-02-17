Названы страны с наибольшим числом несчастных случаев с россиянами

17 февраля 2020, 18:43
Фото: ТАСС/Rungrodj Yongrit/EPA
Россия и Таиланд возглавили список стран, в которых с российскими туристами чаще всего происходили несчастные случаи в 2019 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Она рассказала, что в последние годы Россия и Таиланд занимают стабильно первые два места по происшествиям с российскими туристами. За ними находятся Турция, Грузия и Доминикана.
По ее словам, в прошлом году на российской территории произошло 38 происшествий с туристами, в результате которых погибли 44 человека, еще 192 пострадали.
В Таиланде произошло 22 инцидента, в которых 13 россиян погибли, еще 14 пострадали. В Турции в прошлом году произошло 16 случаев, известно о 11 погибших и 39 пострадавших.
Около 80% всех несчастных случаев происходило в горах. Также россияне часто попадали в аварии, участниками которых были преимущественно туристические автобусы. Несчастные случаи происходили и во время полета на параплане и парасейле, а также во время шторма или купания в запрещенных местах.
В декабре прошлого года главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз отмечала, что в некоторых странах отдых за территорией отелей может быть небезопасным.
По ее словам, в Мексику, Бразилию и Венесуэлу многие туристы летят на свой страх и риск. Путешественников привлекает красивая природа и теплая погода, однако в этих странах дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает провокационный криминал.
Она добавила, что такие страны не стоит посещать людям, которые переживают за свое спокойствие. С другой стороны, для безопасного отдыха чаще всего достаточно отказаться от того, чтобы "блистать повсюду золотыми украшениями, и особо не сорить деньгами".
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