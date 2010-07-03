В России определили самые хамские города

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Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России. Опрос был проведен в мае 2019 года маркетинговым агентством Zoo Market, передает "Российская газета".

На четвертом месте рейтинга расположилась Москва, на пятом – Брянск. В десятку также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Красндар. На последних строчках списка оказались Новосибирск (25 место), Санкт-Петербург (26) и Владивосток (27).

В исследование приняли участие более трех тысяч жителей России из 27 городов. Специалисты спрашивали у граждан, как часто они сталкиваются с хамством и где чаще всего они подвергаются грубому обращению к себе.

"Чаще всего хамят в магазинах и на рынках (38 процентов), в точках общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (4 процентов)", – уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (86 процентов) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.