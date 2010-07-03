В России определили самые хамские города

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России. Опрос был проведен в мае 2019 года маркетинговым агентством Zoo Market, передает "Российская газета".
На четвертом месте рейтинга расположилась Москва, на пятом – Брянск. В десятку также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Красндар. На последних строчках списка оказались Новосибирск (25 место), Санкт-Петербург (26) и Владивосток (27).
В исследование приняли участие более трех тысяч жителей России из 27 городов. Специалисты спрашивали у граждан, как часто они сталкиваются с хамством и где чаще всего они подвергаются грубому обращению к себе.
"Чаще всего хамят в магазинах и на рынках (38 процентов), в точках общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (4 процентов)", – уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (86 процентов) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.