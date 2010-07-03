Названы регионы-лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями

Специалисты Росстата выяснили, в каких регионах России проживает наибольшее и наименьшее число граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает RT.
Чаще всего на наличие заболеваний жалуются жители Кировской области (37,3%), за ней идет Орловская область, где количество жителей с хроническими заболеваниями составляет 37,1%. Далее идут Белгородская (36,5%), Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области.
При этом Чечня оказалась в рейтинге с самыми здоровыми жителями, там 95% людей не страдает хроническими заболеваниями. Вторую строчку занимает Ямало-Ненецкий АО (86,2%), за ней следом идут Севастополь (85,1%), Чукотка (83,6%) и Дагестан (83,2%).
Москва и Санкт-Петербург оказались в середине рейтинга. О наличии хронических заболеваний заявили 26% и 32% опрошенных. В целом по всем регионам процент хронических заболеваний составляет 26,6%.
Данный опрос проводился Росстатом в 2018 году, его участниками стали жители всех регионов России.
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