Названы самые безопасные для путешествий регионы России

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Самыми безопасными для путешествий регионами России признаны Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об этом сообщает RT со ссылкой на тревел-агентство Biletix.

В список наиболее безопасных городов также вошли Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край и Республика Алтай. При этом часть опрошенных включила Москву, Подмосковье и Краснодарский край в число опасных направлений для отдыха

В рейтинг самых опасных регионов, по мнению туристов, вошли Дагестан, Чечня, Москва и Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее сообщалось, что статистика МВД за 2018 год показала, что безопасней всего жить на Чукотке. За весь год в Чукотском автономном округе зарегистрировали всего 748 преступлений.

Вторую строчку рейтинга занял Ненецкий автономный округ, где совершили 857 преступлений. Следом следовали Ингушетия, Республика Калмыкия и Магаданская область. Там число преступлений не превысило и трех тысяч.

