Рабочая группа попросит Мишустина дать еще два месяца на доработку КоАП

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Рабочая группа попросит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. Об этом говорится на сайте Минюста.

"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ – с апреля 2020 года на июнь 2020 года", – говорится в сообщении.

В Минюсте пояснили, что законопроекты нуждаются в дальнейшем обсуждении, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особенно подчеркивалось, что КоАП влияет на жизнь каждого гражданина России.

30 января Минюст РФ разместил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документом сокращается число административных правонарушений.

Не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за правонарушения, не включенные в новый вариант кодекса. Сокращается предельный срок назначения обязательных работ: 60 часов вместо 200.

Ужесточается наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, попытку скрыться. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год.

Могут быть введены оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки. А новая статья "Опасное вождение" предполагает штраф в 5 тысяч рублей.

