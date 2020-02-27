Автоюрист прокомментировал изменения проекта нового КоАП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоюрист, адвокат Тимур Маршани в разговоре с Москвой 24 назвал инициативу Минюста об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, ненужной и весьма посредственной. По его мнению, следует вернуться к привязке штрафов к минимальному размеру оплаты труда, чтобы их постоянно не пересматривать, не увеличивать.



Тимур Маршани адвокат, автоюрист Минимальный размер оплаты труда не соответствует представлению сотрудников ГИБДД о необходимости наказывать водителей за правонарушения. Они используют любую возможность для того, чтобы получить сумму штрафа для профилактики дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим необходимо пересматривать уже минимальный размер оплаты труда применительно к индексу потребительских цен и платежеспособности населения. Сегодня население абсолютно неплатежеспособно, оно не может оплатить даже те штрафы, которые применяются.



Также Тимур Маршани считает, что подобные изменения в КоАП не учитывают реалии современного общества. В частности, юрист обратил внимание на разность уровня доходов по регионам России.

"Дело в том, что они не учитывают реалии современного общества, то, что у нас разные регионы и разная заработная плата, у нас разные привязки к уровню доходов по разным регионам, у нас вся практически центральная полоса России сегодня живет в условиях, когда получают только бюджетные ассигнования. То есть это бюджетники, у которых заработная плата от 20 до 30 тысяч рублей. Как человек, выехав на машине и проехав 200 метров, будет платить штраф, который составляет половину его месячной зарплаты? Это неправильно", – считает юрист.

Однако юрист уверен, что если разговор идет об увеличении размера штрафа за нахождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, то, "безусловно, это необходимо как профилактическая мера".

Тимур Маршани также прокомментировал слова замминистра юстиции о том, что изменения в КоАП призваны обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.





Тимур Маршани адвокат, автоюрист Основная инициатива ГИБДД для обеспечения жизни и здоровья граждан – это, безусловно, профилактические мероприятия. Это разные буклеты, это размещение в общественном транспорте, это информация на билбордах, а не повышение порогового значения штрафов. Никакого отношения к снижению смертности на дорогах это иметь не будет. Если человек гоняет, то он будет гонять независимо от количества штрафа.



Автоюрист уверен: на безопасность дорожного движения влияет множество факторов, помимо превышения скорости участниками дорожного движения. Например, нахождение водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, психически нестабильные люди, находящиеся за рулем автомобиля, технически неисправные транспортные средства. Одним из самых важных факторов, по мнению Маршани, является состояние самого дорожного полотна. Эксперт считает, что ГИБДД открыто не признает этот факт, несмотря на то, что это обязанности и функции не дорожных служб, а в комплексе с сотрудниками ГИБДД, когда последние не проявляют в данном вопросе инициативы.

Тимур Маршани отмечает, что сейчас количество штрафов неуклонно сокращается. поскольку люди научились считать свои деньги и не хотят лишний раз платить за нарушения ПДД, что, естественно, не устраивает ГИБДД.

"Принятие решения должно быть взвешенным, сбалансированным, а штрафы должны быть соразмерны уровню доходов в регионах, в которых эти штрафы платятся", – резюмировал эксперт.

Ранее в министерстве юстиции заявили, что пересмотрят размер дорожных штрафов в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Поправки в КоАП предполагали ужесточение наказания за нарушение ПДД, в частности скоростного режима. В изначально представленном проекте штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час повышается с 500 рублей до 3 тысяч рублей. За превышение скорости на 40-60 километров в час предлагается наказывать штрафом в размере 4 тысяч рублей вместо 1-1,5 тысячи. Повторное превышение на 40-60 километров в час грозит штрафом до 10 тысяч рублей или лишением прав на год.

Кроме того, ведомство предлагает повысить штрафы за отказ от медосвидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей с лишением прав на два или три года.