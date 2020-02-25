В проект нового КоАП предлагают внести статьи за нарушения в сфере благоустройства

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагают внести статьи, предусматривающие ответственность за нарушения в сфере благоустройства, передает News.ru.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала, что к первому варианту нового КоАП в верхней палате парламента РФ собрали от регионов 66 поправок. Среди них только около 15 поправок касается благоустройства города.
Она отметила, что в действующем КоАП и в проекте нового кодекса наказаний за совершение подобных правонарушений нет. При этом сенатор заявила, что считает необходимым пресекать все действия, которые нарушают удобство проживания граждан.
"А это – например – парковка на газонах, тротуарах, детских площадках, выбрасывание мусора, складирование строительных материалов вне установленных для этого мест, мойка машин на общественных территориях, надписи и рисунки, расклейка объявлений на фасадах домов", – пояснила Рукавишникова.
Помимо этого, административную ответственность предлагают распространить и за подтопление дорог и дворовых территорий, ненадлежащее состояние территорий, а также за повреждение зеленых насаждений.
30 января Минюст РФ разместил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документом сокращается число административных правонарушений.
Новый Кодекс об административных правонарушениях также сократит предельный срок назначения обязательных работ. В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции.
Ужесточается наказание и за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, попытку скрыться. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год.
Могут быть введены также оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки. А новая статья "Опасное вождение" предполагает штраф в 5 тысяч рублей.
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