Около 3% автомобилей передвигается по столице без пропусков – ЦОДД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Около 3% автомобилей передвигается по столичным дорогам без действующих цифровых пропусков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

В организации рассказали, что всего в Москве оформлено 3,4 миллиона цифровых пропусков. Из них 93% разрешений оформлены для поездок на работу и 7% получены горожанами для личных разовых поездок.

"При этом 3% автомобилей передвигается без пропусков", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в Москве продолжает действовать система пропусков. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу.

Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.

С 27 мая для передвижения по Москве действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru.

