Около 3% автомобилей передвигается по столице без пропусков – ЦОДД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Около 3% автомобилей передвигается по столичным дорогам без действующих цифровых пропусков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
В организации рассказали, что всего в Москве оформлено 3,4 миллиона цифровых пропусков. Из них 93% разрешений оформлены для поездок на работу и 7% получены горожанами для личных разовых поездок.
"При этом 3% автомобилей передвигается без пропусков", – рассказал собеседник агентства.
В настоящее время в Москве продолжает действовать система пропусков. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу.
Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.
С 27 мая для передвижения по Москве действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru.
Как найти цифровой пропуск по номеру телефона
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