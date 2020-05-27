В Москве отменили более 3,4 тыс штрафов из-за ошибки в номере авто в пропуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице отменили 3 471 штраф водителям, которые ошиблись в госномере автомобиля при оформлении пропуска, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что у городских властей нет цели собрать как можно больше штрафов. По словам Ликсутова, в настоящий момент процесс отмены санкций за ошибку в номере автомобиля в пропуске продолжается.

"Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", – сообщил Ликсутов.

Он отметил, что в случае неверного ввода госномера автомобиля необходимо ввести правильные данные в пропуск. Если же в результате ошибки был наложен штраф, то водители могут отправить заявление на отмену санкции на порталах mos.ru и avtokod.mos.ru.

В настоящее время в Москве продолжает действовать система пропусков. Разрешение на передвижение по городу необходимо в случае использования личного или общественного транспорта. Для этого необходимо при оформлении пропуска указать данные госномера автомобиля или транспортной карты.

С 27 мая в Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска. Разрешения, оформленные в Московской области, перестали действовать.

Ранее стало известно, что в результате улучшения работы приложения "Моя Москва" столичные жители могут быстрее проверить пропуск. Теперь его проверить можно непосредственно в приложении.

С 25 мая в Москве вновь заработала система каршеринга. Операторы могут предоставлять автомобиль в аренду, которая должна длится не менее пяти дней. После завершения использования автомобиль должен быть отправлен на санобработку. За соблюдением санитарных норм операторами каршеринга следит столичный Центр организации дорожного движения.

За первые два дня москвичи арендовали более 2 тысяч автомобилей каршеринга.