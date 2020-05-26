С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте будут действовать только столичные цифровые пропуска. Со среды оформленные ранее пропуска Московской области перестанут работать, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Оформить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Отмечается, что для поездок на личном или служебном авто к пропуску надо привязать его госномер. При этом для поездки на общественном транспорте в разрешении необходимо внести номер транспортной карты – "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета. Главное, вводить данные не позднее чем за пять часов до запланированной поездки.

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.

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