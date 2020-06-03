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Безопасность

17:27

ЦОДД рекомендовал проверить шины и тормоза автомобилей к летнему сезону

транспорт безопасность

Фото: depositphotos/belchonock

Центр организации дорожного движения опубликовал советы водителям для подготовки автомобилей к летнему сезону в условиях пандемии коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

В частности, автомобилистам рекомендуют проверить шины и тормоза своих транспортных средств, поскольку недостаточно или избыточно накачанные, старые и изношенные шины могут стать причиной аварии, особенно в летнюю жару. Тормоза же являются наиболее важным элементом безопасности автомобиля.

Также советуют поменять в машинах масло и масляный фильтр – это спасет двигатель от перегрева. Стоит проверить патрубки и ремни, так как их повреждение также может привести к перегреву двигателя.

В предверии лета нужно поменять воздушный фильтр, поскольку замена старого фильтра может сократить расход топлива до 10%. Обязательно надо заменить щетки стеклоочистителей у автомобиля – ведь сильный дождь снижает видимость до 5 метров.

Также в ЦОДД призвали автомобилистов обратить внимание на необходимость проверить радиатор и уровень охлаждающей жидкости.

Ранее сообщалось, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,5 миллиона. Таким образом, загруженность дорог приближается к значениям до начала эпидемии коронавируса.

В ЦОДД пояснили, что рост числа автомобилей обусловлен отменой всероссийских нерабочих дней, восстановлением деловой активности и началом дачного сезона.

"Утро": как изменился трафик в столице

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