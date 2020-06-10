Гроза накрыла Москву

Москвичи показали кадры непогоды

В некоторых районах Москвы начался ливень. В связи с непогодой жителей столицы просят парковать машины вдали от деревьев.

"Паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций", – сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Ранее МЧС распространило предупреждение о дожде, грозе и штормовом ветре. Сообщалось, что его порывы могут достигнуть 12–17 метров в секунду.

Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.

Автовладельцам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае же такой необходимости их призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на дорогах.

Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.